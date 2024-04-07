Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Оренбуржья рассказали, когда пострадавшие от паводка начнут получать компенсации

Правительство Оренбуржья: выплаты пострадавшим от паводка начнутся с 8 апреля

close
100%
Сергей Никифоров/РИА Новости

Пострадавшие от паводка в Оренбургской области начнут получать материальную помощь с понедельника, 8 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-служба областной администрации после заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Орске с участием главы МЧС Александра Куренкова.

По информации пресс-службы, от пострадавших от паводка уже принято 6401 заявление через портал госуслуг.

«На финансовую помощь при утрате имущества — 1889. По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника», — говорится в сообщении.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС назвала эпидемиологическую обстановку в Оренбургской области контролируемой.

Также глава МЧС России Александр Куренков заявил, что правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами