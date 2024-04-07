Власти Оренбуржья рассказали, когда пострадавшие от паводка начнут получать компенсации

Пострадавшие от паводка в Оренбургской области начнут получать материальную помощь с понедельника, 8 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-служба областной администрации после заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Орске с участием главы МЧС Александра Куренкова.

По информации пресс-службы, от пострадавших от паводка уже принято 6401 заявление через портал госуслуг.

«На финансовую помощь при утрате имущества — 1889. По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника», — говорится в сообщении.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС назвала эпидемиологическую обстановку в Оренбургской области контролируемой.

Также глава МЧС России Александр Куренков заявил, что правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.