В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в Оренбургской области

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС назвала эпидемиологическую обстановку в Оренбургской области контролируемой. Об этом сообщает ТАСС.

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка сегодня на территории области, на территории города Орска <…> контролируемая», — резюмировала Попова.

До этого глава МЧС России Александр Куренков заявил, что правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Куренков также охарактеризовал ситуацию с паводком в городе Орск как критическую.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.