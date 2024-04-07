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Следовавший в Орск из Москвы самолет штатно сел в аэропорту назначения

Летевший из Москвы в Орск самолет развернулся в небе в сторону Тольятти

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Shutterstock

Самолет, который следовал из Москвы в Орск, развернулся в небе в сторону Тольятти, затем штатно сел в аэропорту назначения. Об этом написал ТАСС со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

Речь идет о рейсе SU1060. Авиакомпания «Аэрофлот», которая выполняла этот рейс, прокомментировала информацию о развороте борта.

«Информация, распространяемая рядом СМИ о том, что рейс SU1060 Москва — Орск от 7.04.2024 развернулся на Тольятти, не соответствует действительности», — объяснили в пресс-службе.

По данным авиакомпании, рейс был выполнен по штатному маршруту и с посадкой в аэропорту назначения по расписанию.

До этого глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС призвал не допустить рост цен на продукты в районах подтоплений в Оренбургской области, а также приостановить продажу алкогольных напитков.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.

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