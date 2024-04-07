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В Череповце пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

В Вологодской области пенсионерка поверила мошенникам и продала квартиру

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Depositphotos

Жительница Череповца месяц общалась с телефонными мошенниками и продала квартиру. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В городской отдел полиции Череповца обратилась 82-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в течение месяца общалась с неизвестными, которые представлялись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов.

Аферисты запугали пенсионерку, сообщив ей, что в банк поступила доверенность на квартиру, оформленная на неизвестное лицо с подписью череповчанки. Звонивший пояснил, что документы подделали мошенники, и чтобы не лишиться квартиры пенсионерке нужно изменить номер реестра.

Один из злоумышленников, представившийся сотрудником банка предложил помочь пожилой женщине, дал ей номер телефона риелтора и сказал, что квартиру нужно продать и только тогда номер в реестре изменится. Также звонивший пояснил, что эта недвижимость останется в собственности череповчанки, а деньги с продажи вернуться покупателям.

Доверчивая пенсионерка исполнила требование мошенников, материальный ущерб составил свыше трех миллионов рублей.

Ранее в Петербурге пенсионерка помогла поймать курьера мошенников.

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