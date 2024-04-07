Росгидромет сообщил неутешительный прогноз по Тюменской области

Росгидромет сообщил о превышении исторического максимума уровня половодья на реке Ишим в Тюменской области к концу апреля. Об этом на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил его руководитель Игорь Шумаков, слова которого передает ТАСС.

По его словам, 15-16 апреля по всему протяжению реки Ишим будет превышена неблагоприятная отметка. Опасные отметки будут достигнуты 20 апреля. И пик паводка на всем протяжении от Ильинки до Ишима ожидается 23-25 апреля. Шумаков отметил, что это будет превышение исторических максимумов на 1,5-4,4 метра.

До этого в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что спасатели начали превентивную эвакуацию в шести населенных пунктах Притобольского округа Курганской области.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести подтопление в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Количество затопленных жилых домов в регионе достигло почти 6,3 тысячи. Отмечается также, что энергоснабжение нарушено в 8,8 тыс. жилых домов.

Ранее синоптики рассказали, когда пик паводка достигнет Оренбурга.