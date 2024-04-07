Россиянка родила дома двойню и вместе с детьми попала в реанимацию

Медики Педиатрического университета Петербурга борются за жизнь двух новорожденных близнецов, которые появились на свет недоношенными посде домашних родов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В перинатальный центр Педиатрического университета была доставлена 36-летняя женщина и двое новорожденных детей. Мать и двойняшки находились в тяжелом состоянии.

Когда женщина пошла на поправку, она рассказала врачам, что дети родились дома 6 апреля, обращаться за медицинской помощью петербурженка не стала. Никаких обследований она также не проходила. Несмотря на риск кровотечения и сепсиса, она не захотела оставаться в больнице и отправилась домой, за жизнь новорожденных борются врачи. Информацию передали в отдел полиции.

Жительница Новосибирска родила ребенка дома и бросила его в подвале, известно, что женщина является многодетной матерью. По словам соседей, три года назад она оставила младенца на автобусной остановке.

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