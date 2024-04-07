Власти Оренбургской области заявили, что Орск принял на себя первый удар стихии

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что Орск принял первый удар стихии, но подтопления фиксируются по всему руслу реки Урал. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо сказать, что Орск принял основной, первый удар стихии. Мы <…> контролируем ситуацию, подтапливания фиксируются по всему руслу реки Урал. Челябинская область, Башкирия», — поделился Паслер.

Он добавил, что интенсивность текущего паводка обусловлена тем, что земля очень пропитана, «уровень промерзания был 1,5 м».

До этого нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Орске Оренбургской области приостановил работу из-за аномального паводка.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.