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Стало известно, что Ростехнадзор предупреждал власти Орска об угрозе паводка

Msk1.ru: Ростехнадзор был недоволен подготовкой властей Орска к паводкам

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РИА Новости

Ростехнадзор неоднократно предупреждал власти Орска о плачевном состоянии городской дамбы и угрозе паводка. Об этом сообщает издание Msk1.ru.

По данным портала, летом 2020 года надзорное ведомство обнаружило 38 нарушений при содержании дамбы и оштрафовало муниципалитет с требованием устранить недостатки. Проверка по этому вопросу должна была состояться в 2022 году, однако был наложен мораторий, поэтому выполнение требований остается под вопросом.

Отмечается, что предостережения администрации Орска слали вплоть до февраля 2024-го, а в январе у властей запросили данные о подготовке к паводку. Чиновники ответили, что были проведены «визуальные наблюдения», что Ростехнадзор не удовлетворило, и ведомство направило повторный запрос, однако спустя три дня после этого произошел прорыв дамбы.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее сообщалось, что Орский нефтеперерабатывающий завод остановил работу из-за паводка.

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