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Глава МЧС РФ проверил работу пунктов временного размещения в Орске

Куренков проверил работу ПВР в Орске и заверил, что жителям окажут помощь

Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу пунктов временного размещения для жителей затопленных домов в Орске и заверил, что им окажут всю необходимую помощь, передает РИА Новости.

«Я здесь, чтобы поддержать вас. Вся необходимая помощь вам будет оказана», — сказал он.

В пункте временного размещения находятся люди, которых эвакуировали из района Старого Орска. Они обеспечены питанием, лекарствами, предметами первой необходимости. Сюда поступает гуманитарная помощь. На условия размещения никто не жаловался, но многие находятся в стрессовом состоянии.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что Орск принял первый удар стихии, но подтопления фиксируются по всему руслу реки Урал.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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