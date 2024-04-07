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Депутат Романов поздравил с юбилеем главу Совета Федерации Валентину Матвиенко

Депутат Романов отметил вклад Валентины Матвиенко в развитие Петербурга

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Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко с юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

По его словам, она является выдающимся российским политиком. Романов напомнил, , что Матвиенко стала первой женщиной в истории России, которая возглавила верхнюю палату Федерального Собрания, высший законодательный орган страны.

«Ваши высокие профессиональные и человеческие качества, мудрость, опыт и исключительная преданность интересам дела позволяют вам на протяжении многих лет плодотворно трудиться на благо процветания России и ее граждан», — говорится в поздравлении.

Депутат отметил, что председатель Совета Федерации пользуется доверием соотечественников и уважением среди своих коллег. По его мнению, ее профессиональные навыки востребованы на высшем уровне.

Также Романов отметил вклад Матвиенко в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга.

«Как человек, долго возглавлявший правительство города на Неве, его Почетный гражданин и представитель Северной столицы в Совете Федерации вы продолжаете заботиться о Санкт-Петербурге, уделяя ему большое внимание, радея за него на высоком государственном уровне», — отмечается в поздравлении.

По мнению парламентария, петербуржцы высоко оценивают заботу Матвиенко к городе и ее готовность помогать жителям.

«Сегодня, в это непростое для России время, ваши знания, опыт и личные качества служат укреплению позиций нашего государства. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и осуществления намеченных планов в работе на благо России и наших граждан», — говорится в поздравлении Романова.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

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