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Подростка, ударившего школьницу ножом в ТЦ Петербурга, задержали

РЕН ТВ: в Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на школьницу

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Петербурге 17-летнего подростка задержали по подозрению в нападении с ножом на 16-летнюю школьницу в торговом центре (ТЦ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в отношении юноши возбудили уголовное дело о хулиганстве. Молодого человека планируют поместить в изолятор временного содержания.

Инцидент произошел на фудкорте торгового центра, группа подростков сидела за столиками. В какой-то момент между школьницей и 17-летним юношей возникла ссора, подросток выхватил нож и ударил им девочку по ноге. Пострадавшей удалось сбежать от злоумышленника, вместе с друзьями она вышла из торгового центра, ей вызвали скорую помощь. В больнице медики диагностировали у школьницы резаную рану правого бедра. После оказания помощи ее отпустили.

Ранее тюменка пырнула ножом партнера, попытавшегося ее раздеть.

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