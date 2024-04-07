Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти отец нашел двухлетнего сына на дне бассейна

«78.ru»: в Ленобласти двулетний мальчик захлебнулся в бассейне

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В деревне Тяглино двухлетний ребенок упал в бассейн, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Тяглино, в гости к родственникам приехал двухлетний мальчик с отцом и матерью. Внук пошел на прогулку с дедушкой и в какой-то момент потерялся. Ребенка пошел искать отец, мужчина обнаружил сына на дне бассейна во дворе дома.

Пострадавшего достали из воды и госпитализировали, состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. Известно, что семья на профилактическом учете не состоит, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Волгоградской области двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых и захлебнулся.

Ранее в Башкирии ребенка нашли на дне бассейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами