В Ленобласти отец нашел двухлетнего сына на дне бассейна

В деревне Тяглино двухлетний ребенок упал в бассейн, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Тяглино, в гости к родственникам приехал двухлетний мальчик с отцом и матерью. Внук пошел на прогулку с дедушкой и в какой-то момент потерялся. Ребенка пошел искать отец, мужчина обнаружил сына на дне бассейна во дворе дома.

Пострадавшего достали из воды и госпитализировали, состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. Известно, что семья на профилактическом учете не состоит, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Волгоградской области двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых и захлебнулся.

Ранее в Башкирии ребенка нашли на дне бассейна.