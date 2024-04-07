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В МЧС России сообщили о готовности начать ликвидацию последствий паводка в Орске

Куренков: задействованных в ликвидации паводка в Орске сил и средств достаточно

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РИА Новости

Сил и средств, задействованных в ликвидации последствий масштабного паводка в Орске Оренбургской области, достаточно. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС.

«Работа ведется. Оценка обстановки будет проведена. Все, что будет необходимо, привезут», — сказал он.

Министр отметил, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Ленинском районе и районе Старого города. В Старом городе передвигаться можно только на лодке, поскольку глубина воды достигает двух метров. Спасательные лодки постоянно курсируют, перевозя людей с личными вещами и животных.

До этого власти Оренбургской области назвали фейком информацию о 66 пострадавших в результате паводка в Орске.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.

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