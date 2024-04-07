Девять человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексике

В государственной энергетической компании Мексики Pemex сообщили, что на одной из ее платформ вспыхнул пожар. Об этом сообщает портал Street Insider.

Пожар вспыхнул в 16:48 (1:48 по московскому времени) в части платформы Akal B, где расположены газопроводы.

Отмечается, что при пожаре активировали аварийные системы, возгорание локализовали. В результате аварии пострадали девять работников платформы, двое из которых — собственные сотрудники, а семеро — подрядчики из других компаний. Ни один из них серьезно не пострадал, добавили в Pemex.

3 апреля на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону случился сильный пожар со взрывами. В ГУ МЧС по региону уточнили, что загорелся ангар.

Это уже второй серьезный пожар в регионе. До этого спасатели потушили возгорание на предприятии «Алеко-полимеры» в Азове Ростовской области. На заводе полимерных изделий загорелись деревянные поддоны.

Ранее в Одессе после взрывов начался пожар.