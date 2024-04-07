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В 8,8 тыс. жилых домов Оренбуржья нарушено энергоснабжение

В Оренбургской области эвакуировали более 4 тыс. человек

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Энергоснабжение нарушено в 8,8 тыс. жилых домов Оренбургской области, эвакуированы более 4 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным властей, эвакуировано 4064 человека, в том числе 885 детей. В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Нарушено энергоснабжение в 8816 жилых домах, работает 41 аварийная бригада — 103 человека и 41 единица техники.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 28 см.

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