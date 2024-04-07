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Более 60 человек, в том числе дети, пострадали при наводнении в Орске

112: 66 человек пострадали при наводнении в Орске, в том числе 17 детей

66 человек пострадали при наводнении в Орске, в том числе 17 детей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале 112, ссылаясь на источник.

Обстановку не получается стабилизировать, вода прибывает. Уже эвакуировали более 4 тыс. человек, из них — 885 детей.

Река Урал подтопила шесть учреждений здравоохранения, пациенты были вывезены в безопасное место. Подготовлено 86 пунктов временного размещения на 31 тыс. человек.

По данным властей, поток талых вод в водохранилища выше по течению снизился, сброс воды планируют уменьшить на 500 кубометров в секунду.

До этого сообщалось, что развитие ситуации с паводком в Оренбургской области трудно предсказать из-за обильных осадков, но в Орске обстановке развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Количество затопленных жилых домов в Оренбургской области растет — согласно обновленной информации, оно почти достигло 6,3 тыс.

Ранее власти Курганской области заявили о необходимости эвакуации жителей из-за паводка.

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