Количество затопленных домов в Оренбургской области почти достигло 6,3 тысячи

Количество затопленных жилых домов в Оренбургской области продолжает расти — согласно обновленным данным, оно почти достигло 6,3 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В одном только Орске число подтопленных зданий достигло 4,5 тысячи. Отмечается, что за сутки количество домов, к которым подступила вода, составило почти 2,4 тысячи.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее власти Курганской области заявили о необходимости эвакуации жителей из-за паводка.