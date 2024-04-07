В Оренбурге ограничили автомобильное движение из-за паводка

Правительство Оренбургской области временно ограничило автомобильное движение в Оренбурге до 15 апреля из-за паводка. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, для автомобильного движения закрыты шесть улиц и пять переулков в городе. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что это сделано для безопасности граждан.

«С 22:00 (20:00 мск) 6 апреля по 23:00 (21:00 мск) 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта. Закрыты шесть улиц и пять переулков, представляющих возможную угрозу для передвижения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Оренбурге ведутся работы по возведению искусственной насыпи на Уральской улице, которая должна сдержать воду и не дать ей приблизиться к жилым домам.

До этого глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область для организации работ в зоне затоплений.

Куренков на месте организует работы по ликвидации последствий паводка.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.