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Глава МЧС России прибыл в подтопленный Орск

Глава МЧС России Куренков прибыл в Орск, пострадавший от масштабного паводка

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Орск Оренбургской области, пострадавший от масштабного паводка. Об этом сообщает ТАСС.

Спецборт МЧС приземлился в аэропорту Орска, после чего Куренков сразу отправился в подтопленные районы города.

Также он планирует посетить пункты временного размещения эвакуированных людей и провести совещание.

До этого министерство сообщало, что Куренков на месте организует работы по ликвидации последствий паводка.

Эвакуация жителей города Орска с подтопленных территорий проводится в круглосуточном режиме. В эвакуации задействованы региональные и муниципальные службы, спасатели, волонтеры.

Уровень воды в реке Урал достиг почти 11 метров, поэтому Новый город в Орске находится под угрозой подтопления.

Ранее сообщалось, что в спасательных работах в Орске участвуют более 700 сотрудников МЧС.

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