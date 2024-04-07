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Сброс воды из водохранилища в Оренбургской области сократили

Губернатор Паслер сообщил о сокращении сброса воды из Ириклинского водохранилища

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РИА Новости

Власти Оренбургской области приняли решение сократить сброс воды из Ириклинского водохранилища из-за уменьшения притока. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Приняли решение сократить его [объем сброса] на 500 кубометров в секунду. Сейчас он составляет 1670 кубометров в секунду», — уточнил глава Оренбургской области.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион выехал лично глава МЧС.

Ранее стало известно о нарушениях при строительстве дамбы в Орске.

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