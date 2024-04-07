Россиянин отравил годовалого сына наркотиком

В Кинешме Ивановской области местного жителя подозревают в намеренном отравлении годовалого сына наркотическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в ночь на 5 апреля 31-летния житель Кинешмы при неустановленных обстоятельствах ввел в организм годовалого сына неизвестное наркотическое вещество. Мальчику стало плохо, он был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что мать мальчика в момент происшествия находилась на работе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении, он заключен под стражу. Как выяснили правоохранители, отец мальчика уже был судим по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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