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Молодым людям за романтические надписи на Владивостокской крепости грозит тюрьма

Нанесшие надписи на стены Владивостокской крепости могут сесть в тюрьму

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Приморском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины, которым инкриминируется нанесение надписей на стены Владивостокской крепости. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, 3 марта 2024 года обвиняемые, действуя из хулиганских побуждений, нанесли краской из аэрозольного баллончика надписи романтического содержания на «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», 1889–1914 гг. на острове Русский», который является объектом культурного наследия федерального значения. Им предъявлено обвинение в вандализме, совершенном группой лиц. За это преступление предусматривается наказание до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии местная жительница разгромила могилы бойцов СВО.

Ранее Медведев заявил, что вандализм на избирательных участках могут приравнять к госизмене.

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