В Орске вода начала затапливать Новый город

В Оренбургской области уровень воды в реке Урал почти достиг 11 метров, паводок все ближе подбирается к Новому городу в Орске. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам журналиста Андрея Морозова, в Орске идет сильный дождь, вода все время прибывает. Поэтому площадь Гагарина уже практически затоплена.

Информацию Морозова в своем Telegram-канале подтвердила администрация Орска. Городские власти отметили, что автобусы, предназначенные для эвакуации населения, передислоцированы к Центру развития творчества детей и юношества «Радость».

До этого сообщалось, что в спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 сотрудников МЧС России.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об опасности паводка в регионе.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге возводят искусственную насыпь для защиты от паводка.