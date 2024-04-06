В Тель-Авиве в толпу протестующих врезался автомобиль, в результате чего имеются пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службы полиции и скорой помощи сообщает РИА Новости.

В центре города проходила разрешенная властями акция протеста. Демонстранты выступали с осуждением политики правительства и требовали освобождения израильских заложников, находящихся в секторе Газа.

В тот момент, когда демонстранты закончили акцию и по проезжей части стали расходиться с места проведения акции, их протаранил автомобиль. Одна женщина получила тяжелые травмы и на машине скорой помощи была отправлена в больницу. Еще два человека получили легкие травмы.

Автомобиль после наезда продолжил движение и затем был остановлен полицией. Водитель задержан, и сейчас его допрашивают.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден Байден пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прекращением помощи из-за ситуации в Газе.

Ранее сообщалось, что у израильских военнослужащих отменили отпуска.