Паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье

Паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Паводок 2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения», — написал Паслер.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее было названо число жителей, эвакуированных из-за потопа в Оренбуржье.