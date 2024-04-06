Власти Орска призвали срочно эвакуироваться жителей 6-го микрорайона города

Администрация Орска Оренбургской области призвала срочно эвакуироваться жителей 6-го микрорайона города. Об этом говорится в сообщении на сайте городских властей.

«Жителям 6-го микрорайона от улицы Крайней до Вокзала необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для эвакуации жителей подготовлены автобусы.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области из-за прорыва дамбы на реке Урал и последующего наводнения были эвакуированы более 4,4 тыс. человек.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил жителей о принудительной эвакуации из-за подтоплений. По его словам, тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут вывозить при участии сотрудников полиции.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбуржье стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов столицы региона будет затоплена.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в Орске.