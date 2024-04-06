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Путин послал главу МЧС Куренкова на место потопа в Оренбургской области

Песков: Путин поручил главе МЧС Куренкову вылететь в Оренбургскую область

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову в срочном порядке вылететь в Оренбургскую область, чтобы в зоне подтопления провести все необходимые работы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», – отметил представитель Кремля.

По его словам, Куренков уже доложил президенту о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах. Песков добавил, что глава государства также получил информацию о ситуации с затоплением от находящегося на месте ЧП губернатора Дениса Паслера.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, защищающую город от реки Урал. При этом местные жители утверждают, что течь в ней появилась за несколько дней до ЧП. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске подтоплены 4,4 тысячи домов.

Ранее сообщалось, что в Орске затопило девять поселков.

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Потоп в Оренбуржье
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