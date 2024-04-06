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Грету Тунберг задержали в Нидерландах

NOS: Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге

Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщает NOS.

Активисты, к которым присоединилась Грета, выступают против субсидирования использования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов. В знак протеста они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут и автомагистраль А12. По словам Тунберг, задержание прошло мирно. Вместе с ней были задержаны и некоторые другие участники акции.

До этого полиция прервала сидячий протест Греты Тунберг у парламента Швеции.

Как пишет агентство, Тунберг и десятки других активистов со вчерашнего дня сидели на крыльце здания, блокируя входы в парламент. Таким образом они протестовали против «политического бездействия» властей страны в отношении климатических изменений.

Тунберг подняли, отнесли подальше от двери, возле которой она сидела, и положили на землю.

Грета Тунберг — 21-летняя шведская экологическая активистка, получившая международную известность за продвижение мнения о неизбежном кризисе в истории человечества в результате изменения климата. Регулярно участвует в различных акциях. Например, в феврале она присоединилась к протестам против постройки трассы на юге Франции.

Ранее Грета Тунберг раскритиковала итоговый документ ООН по климату.

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