Грету Тунберг задержали в Нидерландах

Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщает NOS.

Активисты, к которым присоединилась Грета, выступают против субсидирования использования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов. В знак протеста они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут и автомагистраль А12. По словам Тунберг, задержание прошло мирно. Вместе с ней были задержаны и некоторые другие участники акции.

До этого полиция прервала сидячий протест Греты Тунберг у парламента Швеции.

Как пишет агентство, Тунберг и десятки других активистов со вчерашнего дня сидели на крыльце здания, блокируя входы в парламент. Таким образом они протестовали против «политического бездействия» властей страны в отношении климатических изменений.

Тунберг подняли, отнесли подальше от двери, возле которой она сидела, и положили на землю.

Грета Тунберг — 21-летняя шведская экологическая активистка, получившая международную известность за продвижение мнения о неизбежном кризисе в истории человечества в результате изменения климата. Регулярно участвует в различных акциях. Например, в феврале она присоединилась к протестам против постройки трассы на юге Франции.

Ранее Грета Тунберг раскритиковала итоговый документ ООН по климату.