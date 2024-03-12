Грету Тунберг спустили с крыльца шведского парламента

Экоактивистка Грета Тунберг вместе со сторонниками устроила очередную акцию против изменения климата у входа в здание парламента Швеции, но ей помешала полиция. Подробности сообщил Reuters.

Как пишет агентство, Тунберг и десятки других активистов со вчерашнего дня сидели на крыльце здания, блокируя входы в парламент. Таким образом они протестовали против «политического бездействия» властей страны в отношении климатических изменений.

Сегодня полиция начала разгонять акцию: саму Тунберг подняли, отнесли подальше от двери, возле которой она сидела, и положили на землю.

Грета Тунберг — 21-летняя шведская экологическая активистка, получившая международную известность за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата. Регулярно участвует в различных акциях. Например, в феврале она присоединилась к протестам против постройки трассы на юге Франции.

Ранее статую Греты Тунберг убрали от главного входа британского вуза после жалоб студентов.