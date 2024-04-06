Путин дал провайдерам право свободного доступа в многоквартирные дома

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий провайдерам право свободного доступа в многоквартирные дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон также предусматривает бесплатное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоэтажках, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого жильца без принятия данного решения собранием собственников.

Согласно документу, провайдеров обяжут в течение года переустановить все оборудование по единым стандартам. Операторы, с которыми договоры подписаны не будут, должны оборудование демонтировать.

В конце марта Госдума на пленарном заседании одобрила в третьем чтении проект закона о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и беспрепятственном доступе к ним провайдеров.

6 апреля в Минцифры предложили новые правила для управляющих компаний и провайдеров в области проектов и актов монтажа сетей.

Ранее российские провайдеры стали поднимать цены на домашний интернет.