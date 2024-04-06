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В Волгограде мужчина оскорбил участников СВО и привлек внимание полиции

В Волгограде блогера проверяют на дискредитацию ВС РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Волгограде мужчина привлек внимание правоохранителей после публикации видео. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в официальном Telegram-канале.

Соответствующий ролик специалисты нашли во время мониторинга. На кадрах автор «оскорбительно высказывается в адрес участников специальной военной операции». В действиях россиянина усмотрели признаки дискредитации Вооруженных сил РФ.

Полиция оперативно установила личность мужчины. Им оказался 29-летний местный житель. На данный момент принимают меры по задержанию.

Запись слов молодого человека направили на исследование. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Решение примут по результатам проверки.

До этого в Батайске блогер во время стрима оскорбила участников СВО. В последствии видео распространилось в социальных сетях и привлекло внимание правоохранителей. В результате блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей. Проверкой слов женщины занялись в СК РФ.

Ранее в Уфе наказали мужчину, который сделал надпись на бюллетене для голосования.

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