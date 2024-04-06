Поезда в Оренбуржье ходят по расписанию

Федеральная пассажирская компания заявила, что паводок не повлиял на работу железных дорог в Оренбургской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ФПК.

Отмечается, что пассажиры, оформившие билеты на поезда от и до станций Орск, Новотроицк и Никель, могут совершать посадку в свои поезда на других станциях в пределах 100 км от и до станции Орск без дополнительной платы. Также сообщается о возможности сдать билеты без удержания сборов и дополнительных плат.

До этого потоки воды размыли трамвайные пути в Орске.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.