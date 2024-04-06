Обвиняемый в нападении на мурманского губернатора находится в больнице под охраной

Арестованный за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов находится в больнице под охраной. Об этом заявил главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев, слова которого передает РИА Новости.

«Пока не готов сказать, сколько он пробует в больнице. Он будет содержаться в одноместной палате под охраной», — заявил Ширяев.

Ширяев отметил, что выездное заседание суда в больнице проводилось на его практике впервые. По его словам, одна из палат была оборудована под зал заседания, куда задержанного привезли на кровати, прикованного наручниками.

Днем 6 апреля стало известно, что Александра Быданова заключили под стражу на два месяца. Подозреваемый арестован до 5 июня 2024 года.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Ранее сообщалось, что напавший на Чибиса мужчина был трезвым в момент нападения.