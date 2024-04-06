Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за куста роз

На Кубани пенсионер угрожал жене пистолетом из-за куста роз

close
100%
Depositphotos

Жителя Краснодарского края отправили на скамью подсудимых из-за угроз супруге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Абнинском районе. По версии правоохранителей, 67-летний мужчина вырубил куст роз, за которым ухаживала его супруга. Это не понравилось жене пенсионера и между ними возник конфликт.

Недовольный происходящим мужчина схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в землю около ног женщины. Помимо этого, он угрожал супруге. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

«На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в МВД.

На данный момент материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. В случае, если мужчину признают виновным, он может получить срок до двух лет.

Ранее в Екатеринбурге отцы устроили драку со стрельбой около детского сада и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами