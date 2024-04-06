Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый арестован до 5 июня 2024 года.

Выездное заседание суда прошло в больнице города Кировска, где Быданов находится в результате ранения при задержании.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Ранее обвиняемый в нападении на губернатора Чибиса согласился извиниться.