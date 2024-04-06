Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в два раза увеличил размер выплат пострадавшим от паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Паслер подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить эвакуацию населения в пункты временного размещения или к родственникам. При этом все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым.

Глава региона пообещал, что выплаты пострадавшим от ЧП на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены вдвое.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метра. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности по факту прорыва дамбы в Орске.