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В Орске выросло количество жертв наводнения

Shot: число жертв наводнения в Орске увеличилось до четырех

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ТАСС

Число погибших в результате прорыва дамбы в городе Орске, расположенном в Оренбургской области, увеличилось до четырех. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

«Количество погибших при наводнении <...> выросло до четырех», — говорится в публикации.

Однако другие подробности пока не уточняются.

5 апреля в городе Орске произошел прорыв дамбы. Гидротехническое сооружение получило повреждения сразу в двух местах, из-за чего в зоне затопления оказались порядка 10 тыс. человек.

Жители рассказали, что течь в дамбе заметили еще несколько дней назад. Сейчас специалисты пытаются в срочном порядке заделать дыры, а сотрудники экстренных служб эвакуируют граждан.

Мэр населенного пункта Василий Козупица заявил, что уровень воды в реке Урал поднялся до 9,27 метров. Критическим для этой реки считается уровень воды от семи метров.

На фоне ЧП половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена, и есть риск дальнейшего распространения воды. При этом утром 6 апреля в оперативных службах сообщили, что спасатели обнаружили тела троих человек в зоне затопления.

Ранее в Орске начали составлять списки пострадавших для выплаты компенсаций.

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Прорыв дамбы в Орске
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