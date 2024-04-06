В Орске затопило два храма из-за прорыва дамбы

В Орске Оренбургской области в результате прорыва дамбы в зоне затопления находятся два храма, сейчас до них невозможно добраться. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Орской епархии. По словам руководителя пресс-службы Максима Бражникова, мероприятия по подготовке к паводку для священнослужителей были проведены, однако ущерб от наводнения можно будет оценить позже.

«В Старом городе, который находится в подтопленной зоне, у нас есть три храма. Покровский храм Архиерейского подворья и бывший Женский монастырь находятся в зоне подтопления. Сейчас туда не пробраться, только на лодках можно проплыть. Храм Преображенский, который находится на Преображенской горе, он традиционно никогда не страдает от разливов, находится очень высоко. Для наших настоятелей приходов были проведены мероприятия по подготовке к паводку, чтобы не допустить сильных разрушений, либо какого-то сильного ущерба. Какой будет масштаб, можно будет увидеть после того, как можно вернуться в город», — сказал он.

Бражников добавил, что затопленные улицы города находятся в низине, сейчас машины МЧС на гусеничном ходу эвакуируют оттуда людей. По его словам, для горожан будут открыты дополнительные пункты временного размещения.

«К сожалению, прорыв дамбы был в том месте, откуда вода сразу пошла на нижние участки, которые находятся под горой Преображенской, под другими возвышенностями. Поэтому сейчас можно сказать то, что машины МЧС вот специальные на гусеничном ходу, они там проходят, они забирают людей, еще не эвакуированных до конца, но в целом, в основном только на лодочках проплыть можно. Сейчас ситуация осложняется с каждым часом, поэтому пункты временного размещения еще будут открываться в городе и дальше, они уже не вмещают людей», — отметил он.

Как рассказал «Газете.Ru» священник Сергий Купцов, сейчас в православной гимназии на территории храма Преображения Господня открыт один из пунктов временного размещения. По его словам, в гимназии нет электричества и газа.

«На территории храма есть гимназия православная, люди с детьми заняли все аудитории и находятся там. Тяжело сказать, сколько людей, потому что, бывает, днем люди расходятся, потом к вечеру собираются. Питание, вода у нас все есть. Единственная проблема полностью отсутствуют газ и электричество. Город подтопило с разных сторон и электричество, и газ отключили», — пояснил он.

5 апреля в городе Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. В результате в зоне затопления оказались около 10 тыс. человек. Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля заявил, что уровень воды на реке Урал стал критичным. Половина микрорайона Старый город на территории Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться. Также власти Орска призвали граждан срочно эвакуироваться с территории города.

Как позже сообщили в прокуратуре Оренбургской области, прорыв дамбы произошел в связи с несвоевременным принятием мер по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем состоянии.

Ранее было опубликовано видео из затопленного Орска.