Харьковчане из-за отключений света стали массово переезжать в Днепр

Жители украинского Харькова массово переезжают в Днепр из-за отключений электричества. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на заявления горожан.

По словам собеседника издания, из-за частых отключений электричества мужчина не может трудиться дистанционно, тогда как вся его работа завязана на доступе в интернет.

«Ни работать не получается, ни жить, поэтому вынужденный переезд», — указывается в материале.

Однако, по его информации, цены на квартиры в Днепре взлетели в связи с массовой релокацией харьковчан.

«Только хороший вариант появляется, его сразу кто-то забирает», — посетовал мужчина.

В ночь на 6 апреля мэр Харькова Игорь Терехов доложил, что после объявления воздушной тревоги на территории региона произошли взрывы. Он также заявил о поражении ряда административных зданий в городе. По словам Терехова, повреждения зафиксированы на автомобильных заправочных станциях (АЗС) и станциях технического обслуживания (СТО).

Ранее полковник Ходаренок говорил, что для взятия Харькова России потребуется 250 тысяч военных.