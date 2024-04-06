Уголовное дело возбуждено по факту прорыва дамбы в Орске

По факту прорыва дамбы на реке Урал в городе Орске Оренбургской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в заявлении Следственного комитета РФ по региону.

Незадолго до этого прокуратура потребовала возбудить дело по факту ЧП.

Уголовные дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ возбуждено по поручению руководителя СУ СК.



На данный момент региональные следователи занимаются следственными и процессуальными действиями, направленными на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также в СК сообщили, что в ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метров. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться.

Ранее появилось видео из затопленного Орска.