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Нападение на мурманского губернатора произошло спонтанно

ТАСС: напавший на Чибиса мужчина заявил о спонтанности своего поступка

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Лев Федосеев/ТАСС

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено спонтанно. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на нападавшего.

По данным агентства, Александр Быданов, совершивший нападение, заявил, что не готовился. Он купил нож в магазине и хранил его в автомобиле. По его словам, он был на встрече губернатора с жителями — зашел на 10-15 минут.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Ранее раненого губернатора Мурманской области навестили в больнице дочь и жена.

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