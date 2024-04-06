Житель Орска застрял на крыше дома в ожидании эвакуации

Житель Орска рассказал, что больше часа находится на крыше дома в ожидании эвакуации из города после прорыва дамбы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Отдыхаю, вода идет, тут вода, там вода, загораю на крыше, птички поют, а водичка в дом уже пошла», — рассказал мужчина, находясь на крыше дома.

Также в ролике он рассказал, что увидел рядом с собой бутылку с водой, но она оказалась пустой.

Местные жители сообщали в соцсетях, что в городе начались проблемы с питьевой водой — многие люди начали активно скупать бутылки в магазинах.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метров. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и местным жителям необходимо срочно эвакуироваться.

Ранее было опубликовано видео из затопленного Орска.