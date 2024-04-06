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В Карелии арестовали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы»*

В Петрозаводске мужчину арестовали за создание ячейки «Свидетелей Иеговы»

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Петрозаводска подозревают в том, что он участвовал в деятельности организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщает управление СК РФ по Республике Карелия.

По версии правоохранителей, 30-летний мужчина с 2021 по 2024 год руководил ячейкой организации. Он занимался привлечением новых людей, проводил коллективные собрания, где предлагалось обсуждать идеологию и изучать запрещенную литературу.

Главу ячейки задержали. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Сам мужчина вину не признал и отказался от дачи показаний.

«После возбуждения уголовного дела по месту жительства организатора и ряда участников религиозной организации были проведены обыски», – сообщается в публикации.

На данный момент руководитель находится под стражей.

Следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тюмени мужчина избил в лифте женщину, подозреваемую в проповедях «Свидетелей Иеговы».

*   организация запрещена в России
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