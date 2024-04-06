Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Напавшего на Чибиса привезли на суд на каталке

РИА Новости: напавшего на мурманского губернатора привезли на суд на каталке

close
100%
Лев Федосеев/ТАСС

Напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 42-летнего Александра Быданова привезли на заседание суда на каталке. Об этом пишет РИА Новости.

В суде мужчине будет избрана мера пресечения.

До этого сообщалось, что меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в больнице.

4 апреля Быданов напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, когда губернатор выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями города. После нападения чиновник смог дойти до машины. Его доставили в больницу. Позже стало известно, что угрозы его жизни нет.

Нападавший был подстрелян и задержан, после чего ему была назначена психиатрическая экспертиза. В своих первоначальных показаниях Быданов заявил, что напал на губернатора Мурманской области из-за некоего «голоса в голове». Но впоследствии гражданин признался, что решился на этот шаг из-за неприязни к чиновнику.

Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении на губернатора Чибиса уже нападал на человека с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами