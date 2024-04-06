Напавшего на Чибиса привезли на суд на каталке

Напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 42-летнего Александра Быданова привезли на заседание суда на каталке. Об этом пишет РИА Новости.

В суде мужчине будет избрана мера пресечения.

До этого сообщалось, что меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в больнице.

4 апреля Быданов напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, когда губернатор выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями города. После нападения чиновник смог дойти до машины. Его доставили в больницу. Позже стало известно, что угрозы его жизни нет.

Нападавший был подстрелян и задержан, после чего ему была назначена психиатрическая экспертиза. В своих первоначальных показаниях Быданов заявил, что напал на губернатора Мурманской области из-за некоего «голоса в голове». Но впоследствии гражданин признался, что решился на этот шаг из-за неприязни к чиновнику.

Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении на губернатора Чибиса уже нападал на человека с ножом.