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Токаев высказался о масштабе паводков в Казахстане

Президент Токаев: паводки в Казахстане самые масштабные за последние 80 лет

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране произошли самые масштабные паводки за последние 80 лет. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Казахстанский лидер назвал ситуацию в республике серьезной, но призвал граждан, пострадавших от наводнения, не отчаиваться. По его словам режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в 10 регионах.

«Хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства. Всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь. Все ваши материальные потери будут компенсированы», — сказал Токаев.

Он добавил, что казахстанцы должны извлечь все уроки из масштабных паводков, учитывая недостатки в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицит кадров водников и пренебрежительное отношением к природе.

1 апреля сообщалось, что с начала марта из-за обширного паводка в Казахстане специалистам гражданской защиты пришлось эвакуировать около 14 тысяч человек, включая пять тысяч детей.

Из-за размыва дорог без транспортного сообщения остались 49 населенных пунктов, в которых силами местных властей созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Спасательные работы ведутся в семи регионах Казахстана, в них задействованы более восьми тысяч человек, две тысячи единиц наземной техники и 14 вертолетов.

Ранее Токаев отчитал чиновников из-за паводка.

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