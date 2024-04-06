В Орске нашли тела двух человек, погибших не из-за паводка

При осмотре в Старом городе в Орске обнаружили тела погибших не из-за паводка. Об этом сообщает РИА Новости.

«При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены 2 тела. <..> По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о трех жертвах стихии.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метра. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.