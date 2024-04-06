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В Орске объявили набор добровольцев для помощи с эвакуацией людей

Мэрия Орска сообщила о наборе добровольцев для помощи с эвакуацией граждан

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Сергей Никифоров/РИА Новости

Администрация города Орска объявила набор добровольцев для помощи с эвакуацией людей, проживающих в зоне затопления. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии населенного пункта.

«Заявку на участие в эвакуационной группе можно оставить в орском штабе группировки МЧС [РФ]», — говорится в заявлении.

5 апреля в городе Орске, который находится в Оренбургской области, произошел прорыв дамбы. Гидротехническое сооружение получило повреждения сразу в двух местах, при этом в зоне затопления оказались более 10 тыс. человек.

Как рассказали местные жители, течь в дамбе появилась еще несколько дней назад. В данный момент специалисты пытаются в срочном порядке заделать дыры, а спасатели эвакуируют граждан.

Утром 6 апреля глава города Орска Василий Козупица сообщил, что уровень воды в реке Урал достиг 9,27 метра. Критической отметкой для этой реки считается семь и более метров.

Вода уже затопила половину микрорайона Старый город Орск и может распространиться дальше. Всего к текущему моменту сотрудники оперативных служб эвакуировали из зоны подтопления 711 человек, включая 210 детей.

Ранее в оперативных службах сообщили о пострадавших при прорыве дамбы в Орске.

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Прорыв дамбы в Орске
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