Водолазы Уфы приостановили поиски подростков, которые пропали неделю назад

Спасатели Уфы приняли решение о приостановке водолазных работ по поиску двух подростков. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Причиной стали паводки в регионе.

Перед приостановкой работы специалисты обследовали 77,5 километра береговой линии реки Белой.

Поиски детей продолжались неделю. Подростки 14 и 13 лет планировали отправиться в лагерь «Чайка». Для этого с собой они взяли все необходимые вещи и рюкзаки с едой. Своим родителям они рассказали, что якобы идут гулять с родственниками.

Спасатели обследовали акваторию водоема и осматривали местность с дронов. Во время поисков были обнаружены рюкзаки пропавших и сапог одного из школьников. Не исключается, что дети находятся в воде.

После исчезновения подростков возбудили уголовное дело.

Ранее в Ижевске влюбленные школьники вышли из дома и пропали.