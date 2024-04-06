Россиянин шесть лет домогался собственной дочери

В Москве 15-летняя школьница рассказала сотрудникам ПДН о многолетних домогательствах отца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Гендиректор столичной фирмы по оптовой торговле строительными материалами подозревается в домогательствах собственной дочери. О произошедшем сотрудникам ПДН рассказала 15-летняя девочка, по словам школьницы, родители развелись, когда ей было два года. Воспитанием девочки занималась бабушка, отец иногда приезжал и забирал дочь на выходные.

Впервые мужчина начал приставать к ребенку, когда дочери было девять лет. Домогательства длились шесть лет, рассказать о них старшеклассница решилась только сейчас. Отец девушки задержан, возбуждено уголовное дело о развратных действиях, мужчине грозит до восьми лет колонии.

Житель города Юрга пять лет домогался собственных несовершеннолетних дочерей, мужчина насиловал девочек и угрожал, если те расскажут кому-то о произошедшем. Россиянина арестовали, ему предъявлено обвинение по семи эпизодам изнасилований.

Ранее москвич три года еженедельно насиловал несовершеннолетнюю дочь.