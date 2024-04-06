В Орске опровергли сообщения о полном разрушении дамбы

Данные о полном разрушении дамбы на реке Урал в Орске не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

ТАСС до этого сообщал, что дамба полностью разрушилась, не выдержав большого напора воды.

«Речь идет о дамбе протяженностью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка», — сказал собеседник РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас специалисты ликвидируют последствия.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 метра. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Половина микрорайона Старый город Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться

Ранее появилось видео из затопленного Орска.